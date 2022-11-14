Памятник солдату на набережной в Пскове починят в ближайшее время
Памятник солдату Первой мировой войны на набережной реки Великой в Пскове снова повредили. В ближайшее время он будет отремонтирован, сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Неизвестные повредили штык, находящийся в руках солдата. «Штык будет закреплён в ближайшее время», – уточнил начальник УГХ администрации Пскова.
Отметим, что это далеко не первый случай вандализма по отношению к памятнику. Довольно часто страдает именно штык.
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