Памятник солдату на набережной в Пскове починят в ближайшее время

15:39, 14 ноября 2022, ПАИ

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Памятник солдату Первой мировой войны на набережной реки Великой в Пскове снова повредили. В ближайшее время он будет отремонтирован, сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Неизвестные повредили штык, находящийся в руках солдата. «Штык будет закреплён в ближайшее время», – уточнил начальник УГХ администрации Пскова.

Отметим, что это далеко не первый случай вандализма по отношению к памятнику. Довольно часто страдает именно штык.