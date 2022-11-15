Пост станции скорой помощи отремонтировали в Новосокольниках

15:35, 15 ноября 2022, ПАИ

Пост станции скорой помощи отремонтировали в Новосокольниках, сообщается в официальном Telegram-канале региона. Объект в рамках рабочего выезда осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«По поручению губернатора здесь был реализован пилотный проект строительства модульного поста вместо старого аварийного здания», — говорится в сообщении.

В настоящее время все работы уже завершены, медработники обустраиваются в новом здании.

Напомним, в 2020 году Михаил Ведерников посетил пост скорой помощи в Новосокольниках, после чего принял решение провести поэтапную модернизацию всех постов скорой медицинской помощи в районах.

Также глава региона в рамках рабочего выезда посетил сегодня молочно-товарный комплекс «Красное знамя» в деревне Насва, обновленный Летний парк и оценил качество ремонта проезжей части на улице Садовой.