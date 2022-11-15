Суд не поддержал иск псковички к «Экопрому» о замене контейнеров

16:17, 15 ноября 2022, ПАИ

Жительница дома №6А на улице Чехова в Пскове совместно с управляющей компанией «Комфортное домоуправление» обратилась с иском к региональному оператору ООО «Экопром» о замене контейнеров в мусорокамерах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регоператора.

При этом организация мест накопления ТКО и порядок на прилегающей к ним территории являются частью работы по содержанию общедомового имущества. Именно на управляющую компанию возложена обязанность по организации и содержанию мест накопления, включая замену контейнеров для ТКО, необходимых для оказания услуги, отметили в «Экопроме».

«Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, суд решил, что возложение на филиал ООО «Экопром» расходов по замене контейнеров является необоснованным. С учетом того, что управляющая компания взимает с собственников квартир плату за организацию и содержание мест накопления ТКО, входящую в состав платы за содержание жилого помещения, в удовлетворении иска было отказано», - сообщили в пресс-службе.

Подобная судебная практика стала второй, оба судебных заседания завершились в пользу филиала ООО «Экопром». Управляющая компания за собственный счет обязана будет выставить контейнеры для оказания услуги по обращению с ТКО.