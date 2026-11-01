Ремонт дороги Дно - Искра завершают в Дновском районе

21:23, 01 ноября 2026, ПАИ

Глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков провёл рабочую встречу с руководителем Дновского филиала ГБУ «Псковавтодор» Ильёй Цирикашвили. Стороны обсудили выполненные работы на дорогах регионального значения и готовность предприятия к зимнему периоду. Об этом глава муниципалитета сообщил в своём канале в MAX.

В текущем году была выполнена подсыпка дороги Дно – Морино на особо проблемных участках. Также отремонтирован трёхкилометровый участок трассы Дедовичи – Дно – Костыжицы от деревни Сухарево до Костыжиц.

Глава округа отметил, что важным событием стал ремонт дороги Гривки – Лукомо – Новодети до границы с Новгородской областью. Это позволило жителям района и соседям с комфортом и безопасно добираться до города на работу и по другим делам.

Кроме того, завершается ремонт дороги Дно – Искра. Владимир Цветков и Илья Цирикашвили выехали на место работ и убедились, что те перешли в завершающую стадию.

Отдельное внимание на встрече уделили подготовке к зиме. Руководитель филиала рассказал о готовности техники и аварийных бригад к холодам. Стороны обсудили вопросы расчистки дорог и своевременной обработки покрытия против гололёда.

Владимир Цветков поблагодарил Илью Цирикашвили за конструктивный диалог.