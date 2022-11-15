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Политика

Псковские десантники дали отпор неонацистам

Псковские десантники смогли дать отпор атаке неонацистов, сообщает группа «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте».

Моторизованная колонная неонацистов, состоявшая из восьми бронированных машин и БМП с пехотой, при поддержке четырёх танков предприняла попытку атаковать позиции десантников. Получив отпор, колонна противника в спешке развернулась и отступила.

Оставшийся прикрывать отступление танк, спрятавшийся за столбом ЛЭП (видимо, экипаж посчитал, что это даёт бонус к защите), был уничтожен расчётом ПТРК «Корнет». Колонна боевых машин впоследствии была также уничтожена.

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