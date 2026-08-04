Михаил Ведерников рассказал, как можно удобно проголосовать на предстоящих выборах

17:05, 04 августа 2026, ПАИ

Какими способами можно будет проголосовать на предстоящих выборах, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Он напомнил, что с 3 августа начался приём заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

«Если вы цените время и не хотите быть привязанными к конкретному адресу, идеальным решением станет дистанционное электронное голосование. Этот способ позволяет сделать выбор со смартфона или компьютера, даже не выходя из дома», – пояснил глава региона.

Подать заявление можно до полуночи 14 сентября через портал «Госуслуги». Онлайн-голосование пройдёт 18, 19 и 20 сентября (до 20:00) на портале vybory.gov.ru.

«Для тех, кто в дни выборов планирует отпуск, командировку или просто будет находиться далеко от места прописки, предусмотрен механизм «Мобильный избиратель». Он позволяет заранее прикрепиться к любому удобному участку по месту нахождения», – отметил губернатор.

Заявление также принимают до 14 сентября включительно – на «Госуслугах», в МФЦ, в территориальной избирательной комиссии (ТИК), а с 9 по 14 сентября – в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

«Не откладывайте решение на последний день. Выберите подходящий способ заранее, ведь каждый голос по-настоящему важен», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что в Псковской области запланировано пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.