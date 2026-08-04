В Пскове для росгвардейцев провели лекцию о подготовке к выборам

15:22, 04 августа 2026, ПАИ

Лекцию для личного состава Управления Росгвардии по Псковской области провёл председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов в рамках подготовки к сентябрьским выборам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Встреча прошла в сотрудничестве с обществом «Знание» как часть большой кампании по информированию избирателей. На ней обсудили все этапы организации предстоящего дня голосования, рассмотрели новые инструменты, которые будут доступны избирателям для проверки себя в списках, поиска избирательных участков и получения информации. Кроме того, поговорили о форматах участия: от традиционных избирательных участков до дистанционного электронного голосования – каждый сможет выбрать наиболее удобный для себя вариант.

Особое внимание уделили инклюзивности процесса, чтобы проголосовать мог каждый гражданин.

Сотрудничество избирательных комиссий с правоохранительными органами, образовательными учреждениями и общественными организациями создаёт прочную основу для проведения честных, прозрачных и безопасных выборов. «Наша общая задача – не просто организовать голосование, а сделать так, чтобы каждый житель региона чувствовал себя защищённым и имел все возможности реализовать своё избирательное право», – подчеркнул Игорь Сопов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области стартовал приём заявлений на ДЭГ.

Напомним, что в Псковской области запланировано пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.