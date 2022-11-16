Новый выпуск программы «Бизнес-клуб» посвятят теме развития IT-отрасли

17:23, 16 ноября 2022, ПАИ

Развитию IT-отрасли и проблеме подготовки специалистов в этой сфере посвящен новый выпуск программы «Бизнес-клуб», который выйдет сегодня, 16 ноября, на телеканале «Первый Псковский».

В гостях – директор digital-агентства Next Сергей Пакреев. Вместе с ним ведущие – Анастасия Иванова и Александр Захаров – обсудят сегодняшнюю ситуацию с кадрами в IT-сфере, существующие и самые эффективные меры поддержки IT-отрасли, экспортный потенциал, а также перспективы развития и продвижения.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы – директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров – обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.

Смотрите программу «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский» по средам в 19:40, перед итоговым выпуском новостей.