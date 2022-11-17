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ВИДЕО Участники «Бизнес-клуба» обсудили ситуацию в IT-сфере

Программа «Бизнес-клуб» вышла в эфир на телеканале «Первый Псковский». Очередной выпуск передачи был посвящен развитию IT-отрасли и проблеме подготовки специалистов в этой сфере. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции телеканала, эту тему Анастасия Иванова и ее новый соведущий Александр Захаров обсудили с директором digital-агентства Next Сергеем Пакреевым.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы – директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров – обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.

Смотрите программу «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский» по средам в 19:40, перед итоговым выпуском новостей.

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