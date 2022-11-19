ВИДЕО Как подать заявку на «Народное признание – 2022»

15:00, 19 ноября 2022, ПАИ

Псковское агентство информации открывает приём заявок на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Премия будет присуждена в 12 номинациях.

Подать заявку можно на специальной странице премии «Народное признание».

Присылать заявки можно с 10 ноября по 23 декабря. С 26 декабря по 22 января пройдёт первый этап народного голосования, с 24 января по 12 февраля — второй этап.

Премия «Народное признание» проходит уже в 13-й раз. В прошлом году на соискание награды поступило 132 заявки, а общее количество претендентов приближается к двум тысячам. За 12 лет премии было удостоено более 200 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов Псковской области.

Церемония награждения победителей премии «Народное признание – 2021» состоялась 31 марта. Фоторепортажи смотрите здесь и здесь.