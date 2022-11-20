Участники концерта «Юные дарования Псковщины» поделились эмоциями

21:50, 19 ноября 2022, ПАИ

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13 подростков выступили сегодня в БКЗ Псковской областной филармонии на ежегодном концерте «Юные дарования Псковщины».

Ксения Петрова родом из села Серёдка Псковской области, студентка первого курса СПбГУ, стала участницей концерта. Девушка обучается на факультете искусства академическому пению.

«Когда выхожу на сцену с оркестром, я получаю большое удовольствие. Я не испытываю волнения, у меня нет стресса. Это не первое выступление с оркестром, я понимаю, что меня ждёт и как я должна себя показать», — рассказывает студентка.

«Моя мечта — работать в театре», — делиться Ксения.

Напомним, что во время концерт дирижёр Мариинского театра признался, что обожает Псковщину.