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Общество

Дирижёр Мариинского театра признался, что обожает Псковщину

Ежегодный концерт «Юные дарования Псковщины» состоялся сегодня, 19 ноября, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

В концерте принимает участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением дирижёра Ивана Столбова.

«Очень трепетно всегда смотреть, как молодые ребята достигают высот в музыке, своих первых успехов. Сегодняшний концерт — это особое событие для Пскова и для самих ребят. Независимо от того, кто из них пойдёт в музыку, а кто в другую профессию, но для тех и для других сегодняшний концерт, на котором они сыграли и спели с симфоническим оркестром, останется ярчайшим событием в жизни», — поделился мыслями и эмоциями солист и дирижёр Мариинского театра Иван Столбов.

Также музыкант отметил, что все юные дарования имеют отличный уровень подготовки.

«Надеюсь, что сотрудничество продолжится. Я обожаю Псковщину, чувствую себя здесь как дома», — добавил дирижёр.

Отметим, что Иван Столбов гастролирует в составе симфонического оркестра Мариинского театра, а как солист выступал с оркестрами Московской и Новосибирской филармоний, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, с филармоническими оркестрами Токио, Боготы и др.

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