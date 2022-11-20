Псковичи поучаствовали в съёмках кулинарного шоу

14:58, 20 ноября 2022, ПАИ

Финальный этап съёмок шоу «Повара на колёсах» проходит в Пскове возле драматического театра, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В 11:00 повара начали угощать своими творениями. Готовят угощение кулинары на основе впечатлений, вдохновившись всем тем, что увидели и попробовали за все эти дни в Псковской области.

Псковичи могли попробовать на съёмках необычные блюда: хурму с мёдом и шоколадом, а также пирог с тыквой и сырой. Помимо этого, были и другие интересные блюда. Гости шоу оставляют положительные комментарии о еде и самом событии.

Напомним, что участники шоу посетили Изборскую страусиную ферму, Мальскую долину и отведали кухню гостиничного комплекса «Двор Подзноева».