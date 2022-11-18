Участники шоу «Повара на колёсах» прибыли в Псков

23:29, 17 ноября 2022, ПАИ

«Повара на колёсах» прибыли в Псков, об этом сообщает в своём личном Telegram-канала глава города Пскова Борис Елкин.

Фургон припарковался на Октябрьском проспекте. Знаменитые шефы пробудут в Пскове три дня. Участники шоу познакомятся с историей Псковской области и местной кухней, а потом проведут между собой кулинарную битву. Каждый приготовит свои блюда, а победит тот, за чьи оригинальные рецепты проголосуют псковичи.

Напомним, что Первый канал снимет в Псковской области новый выпуск проекта «Повара на колёсах».