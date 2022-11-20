Печорские спортсмены заняли призовые места в Пскове

21:20, 20 ноября 2022, ПАИ

С успешными результатами вернулись домой печорские спортсмены, сообщает газета «Островские вести».

19–20 ноября в Пскове состоялось региональное первенство по лёгкой атлетике. Печорский район представляли ребята из детско-юношеской спортивной школы. «Многие из наших земляков завоевали медали в легкоатлетических дисциплинах», — сообщает газета.

Сразу с двумя золотыми медалями едет домой Александр Ольховский, опередивший соперников на дистанциях 1 500 и 3 000 метров. Золото и серебро на аналогичных дистанциях среди девушек выиграла Елизавета Вороненкова. Подобного же успеха добились Савелий Чупрынова (золото — на 1 500 метров, серебро — на 800 метров) и Игорь Маркелов (золото — на 800 метров, серебро — на 1 500 метров).

К числу полимедалистов можно отнести Игоря Гудыму, ставшего третьим в беге на 60 метров, но победившего на дистанции 400 метров, Сергея Фофанова, ставшего третьим на полуторке и вторым на трёхкилометровке. В статусе лучшей толкательницы ядра Псковской области возвращается домой Ангелина Гордина. Она заняла ещё и пятое место в многоборье. Третьи места на дистанции 800 метров завоевали Екатерина Орехова и Магомед Абдулатипов.

В шаге от пьедестала в этой же дисциплине оказалась Анна Терёшина. Спортивные разряды по итогам соревнований получили Ульяна Сердюкова, Параскева Головнёва, Вероника Гордина, Ксения Малеева, Ефросинья Герасенкова, Лиана Юдаева, Екатерина Козицына, Георгий Сарапов, Вероника Цветкова, Степан Кондратьев, Камилла Рамкулова.