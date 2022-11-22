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Общество

Гуманитарную помощь доставили в Великолукский детский дом

Фонд «Дети земли Русской» доставил гуманитарную помощь в детский дом в городе Великие Луки.

18 ноября команда фонда доставила 22 коробки с гуманитарной помощью в детский дом в Великих Луках Псковской области, в который недавно прибыли дети в возрасте от 5 до 7 лет, эвакуированные из Донбасса.

Фонд «Дети земли Русской» принял решение помочь малышам, привезённым из ЛДНР, и приобрести для них всё самое необходимое, чтобы они смогли почувствовать, что Россия — это их дом и что здесь их готовы принять в свою семью. Не остались без внимания и другие воспитанники детского дома, о которых также позаботились.

На протяжении двух недель сотрудники фонда активно закупали для всех ребят одежду, обувь, постельное бельё, средства личной гигиены, а также детское питание, сладости, игрушки. Всего удалось собрать 22 коробки с гуманитарной помощью, которую сотрудники фонда лично сопроводили в детский дом.

Кроме этого, для самых маленьких воспитанников волонтёры организовали необычный праздник — настоящий спектакль о пользе витаминов «Витаминная наука», в котором смогли принять участие все дети. Особую радость юным зрителям доставили шоу мыльных пузырей и танцевальный флешмоб с огромным тигром. Ребята веселились и танцевали от души.

«Зима не за горами, и у ребят должно быть всё необходимое для комфортной жизни и зимнего веселья. Отдельную благодарность за эту инициативу хочется выразить нашим волонтёрам, партнёрам и спонсорам (в особенности Вакуленко Анне Викторовне), которые не остались в стороне. Помогая детям, мы вносим вклад в наше будущее и будущее нашей страны. Все дети России — наша семья!» — комментирует событие основатель благотворительного фонда «Дети земли Русской» Гелани Азиров.

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