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Политика

Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье псковского священника

Патриарх Кирилл выразил соболезнование родным и близким в связи с гибелью священника. Иерей Александр Цыганов погиб в боевых условиях.

«С глубокой скорбью воспринял весть о кончине иерея Александра Цыганова, в боевых условиях выполнявшего свой пастырский долг в войсках Псковского десантного гарнизона», — гласит сообщение патриарха.

Псковские десантники также выразили соболезнования по поводу кончины полкового священника.

Александр Цыганов был полковым священником 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, клириком храма Святого благоверного князя Александра Невского города Пскова.

Фильм «Небесный спецназ», посвящён военным священникам, был опубликован вместе с соболезнованиям в группе «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте». В съёмках фильма принимали участие клирики воинского храма Святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова, отец Александр Цыганов и настоятель церкви – митрофорный протоиерей Олег Тэор.

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