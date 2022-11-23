Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье псковского священника

00:28, 23 ноября 2022, ПАИ

Патриарх Кирилл выразил соболезнование родным и близким в связи с гибелью священника. Иерей Александр Цыганов погиб в боевых условиях.

«С глубокой скорбью воспринял весть о кончине иерея Александра Цыганова, в боевых условиях выполнявшего свой пастырский долг в войсках Псковского десантного гарнизона», — гласит сообщение патриарха.

Псковские десантники также выразили соболезнования по поводу кончины полкового священника.

Александр Цыганов был полковым священником 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, клириком храма Святого благоверного князя Александра Невского города Пскова.

Фильм «Небесный спецназ», посвящён военным священникам, был опубликован вместе с соболезнованиям в группе «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте». В съёмках фильма принимали участие клирики воинского храма Святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова, отец Александр Цыганов и настоятель церкви – митрофорный протоиерей Олег Тэор.