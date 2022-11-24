Учитель истории из Струг Красных нуждается в ремонте квартиры

23:56, 23 ноября 2022, ПАИ

Блогер из Москвы Елена Тришина организовала сбор денежных средств на ремонт квартиры учителю истории с 40-летним стажем работы из Струг Красных, сообщает группа «Елена Тришина» в соцсети «ВКонтакте».

Владимир Нефедов в возрасте 77 лет проживает один в ветхом жилье. «Пенсии хватает только на самое необходимое. Со здоровьем есть проблемы, справляться с бытом помогают соцработники», — уточняется в сообщении группы.

В квартире проваливаются полы, обваливаются стены, а электрика и канализация нуждаются в замене. Блогерша посетила квартиру пенсионера и рассчитала, что реконструкция пола во всей квартире, новая раковина на кухне и смесители, проводка, розетки и выключатели, а также ремонт канализации обойдётся в 600 тыс. рублей.

«Если получится собрать больше, то тогда сделаем полный ремонт одной из комнат и/или кухни. Всё это зависит от вашей финпомощи», — заявляет Елена Тришина.

Владимир Алексеевич до сих пор горит школой, посещает все школьные мероприятия и после ремонта, когда квартира обретёт более приличный вид, сможет принимать гостей и учеников.

Напомним, что блогерша из Москвы уже помогла жительнице Псковской области.