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Общество

Жительнице Палкинского района блогер из Москвы подарила автомобиль

Дом, в котором живёт бывший тренер. Стоп-кадр видео

Простая официантка Елена Тришина четыре года спасает нищих пенсионеров и больных детей. С помощью Instagram* (*запрещённая в России организация) блогер легко собирает им миллионы рублей.

В этот раз помощь была оказана жительнице Псковской области Татьяне Ревиной, заслуженному тренеру РФ, бывшему тренеру олимпийский сборной по лыжным гонкам.

В своей группе в соцсети «ВКонтакте» блогер посвятила подписчиков в историю Татьяны Ревиной. Оказывается, после всемирно известного скандала на почве допинга в 2009 году Татьяне пришлось уйти из спорта. 

У Татьяны имеется долг по кредитам, разрушенный дом,  а сама она проживает в Палкинском районе в деревне Евстифени совершенно одна.

«После личной драмы Татьяна уехала работать в Псков, но новым коллегам её активность и амбициозность только мешали. В поисках жилья она оказалась в маленькой безлюдной деревушке, в которой всего два дома. Старую избу Татьяна купила в долг. До ближайшего магазина — 20 км, до колодца с водой — 1,5 км в один конец», — сообщает в группе блогер.

Общими усилиями подписчиков была собрана необходимая сумма. Была приобретена различная бытовая техника в дом, в планах ремонт и установка новых окон. Но самое главное — для Татьяны Ревиной был куплен автомобиль, с помощью которого она сможет ездить в город за всем необходимым.

Татьяна Ревина за рулём подаренной машины. Стоп-кадр из видео

О своих тратах Елена Тришина пишет в социальных сетях, прикладывает отчёты и чеки. Помощь оказывают как обычные люди, так и различные знаменитости.

О Елене Тришиной известно совсем мало — ровно то, что она сама считает нужным рассказать в Сети. Она начала заниматься благотворительностью в 2017 году, работая официанткой в одном из московских ресторанов. Одним из первых крупных сборов, которые ей удалось закрыть, стали 22 млн рублей, требовавшихся мальчику для трансплантации костного мозга в Швейцарии.

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