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Политика

СМИ в приграничных регионах оберегают от дезинформации - псковский губернатор

Работа журналистов в приграничных регионах помогает пресекать распространение лжи, оберегает жителей от дезинформации, от панических настроений, от агрессивной пропаганды,сказал губернатор Псковской области, выступая на медиафоруме. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Ваш авторитет, беспристрастность, умение подбирать факты и оперативно реагировать на все вопросы, – это то, в чём мы сейчас нуждаемся как никогда. И именно с этим учётом нужно выстраивать работу. А мы, в свою очередь, всегда вам в этом окажем посильную помощь», - пообещал глава региона.

Ранее губернатор Псковской области высказался о деятельности иноагентов.

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