Работу Псковской области в Бериславе отметили на медиафоруме

13:43, 26 ноября 2022, ПАИ

Работу команды Псковской области в Бериславском районе отметил на псковском медиафоруме генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я неоднократно был в Бериславском районе, в том числе помогал в эвакуации. Команда Псковской области проделала там колоссальную работу. Это и гуманитарная помощь, и подготовка к учебному году, и строительство площадок», — подчеркнул журналист.

Он обратил внимание на то, что там работали не только члены команды губернатора, среди которых заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин и Сергеев Дмитриев, бывший на тот момент главой аппарата правительства Псковской области, но и сам глава региона. «Он был на передовой, что требует, на самом деле, большого личного мужества», - отметил он.

Александр Малькевич подчеркнул, что это серьёзный тест и важный показатель работы команды. По его словам, команда региона обучала местных чиновников работе в российских правовых реалиях буквально с нуля.

Он также выразил слова благодарности владыке Тихону. «Дети, которые вернулись в Херсон после псковского православного лагеря и встречи с владыкой... Это в хорошем смысле затуманенное сознание, очищение. Она глубочайшик след оставила у ребят в сердцах», — подытожил спикер.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.