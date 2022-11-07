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Политика

Сергей Дмитриев назначен министром внутренней политики Херсонской области

Экс-руководитель аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев назначен министром внутренней политики Херсонской области. Об этом он сообщил Псковскому агентству информации.

«Опыт работы в Псковской области будет реализовываться в полной мере при организации и работе внутриполитического блока Херсонской области», - отметил он.

27 сентября Сергей Дмитриев покинул должность руководителя аппарата правительства Псковской области.

И. о. руководителя аппарата правительства региона назначена Наталья Волкова. Ранее она занимала должность заместителя.

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