Сергей Дмитриев назначен министром внутренней политики Херсонской области

13:35, 07 ноября 2022, ПАИ

Экс-руководитель аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев назначен министром внутренней политики Херсонской области. Об этом он сообщил Псковскому агентству информации.

«Опыт работы в Псковской области будет реализовываться в полной мере при организации и работе внутриполитического блока Херсонской области», - отметил он.

27 сентября Сергей Дмитриев покинул должность руководителя аппарата правительства Псковской области.

И. о. руководителя аппарата правительства региона назначена Наталья Волкова. Ранее она занимала должность заместителя.