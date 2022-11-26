Михаил Ведерников — о Кургане Дружбы: Русской и белорусской земли хватит

13:57, 26 ноября 2022, ПАИ

​

Места для восстановления Кургана Дружбы хватит на территории России и Белоруссии, заявил глава региона Михаил Ведерников на псковском медиафоруме, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы буквально вчера проводили совещание, у нас большие планы и на следующий год, и на дальнейшие в отношении Кургана Дружбы с Белоруссией. Мы подумаем, как эту ситуацию исправить. Достаточно земли и российской, и белорусской. Обязательно сделаем так, чтобы было место, были плиты. Это место святое. Это место, на котором порядка 30 лет собирались ветераны», — отметил он.

Напомним, Латвия на своей территории уничтожила Курган Дружбы, где ежегодно встречались ветераны Великой Отечественной войны.

С 1959 года памятник является символом героической борьбы русских, белорусских и латвийских партизан с гитлеровскими поработителями в годы Великой Отечественной войны. Партизаны Советского Союза своими руками основали Курган Дружбы, у подножия которого и собирались все годы, пока были живы.