Курган Дружбы разрушили на границе с Латвией

18:02, 28 октября 2022, ПАИ

Мемориальные плиты вырвали из Кургана Дружбы на территории Латвии. Сделали это с помощью тяжёлой техники, сообщается в группе администрации Себежского района в соцсети «ВКонтакте».

На плитах на трёх языках были выбиты тексты обращений партизан Великой Отечественной к своим потомкам с просьбой беречь мир и дружбу между народами.

Никакой информации от официальных лиц Латвийской Республики о том, с какой целью уничтожили часть мемориальной композиции Кургана Дружбы, в открытых источниках обнаружить не удалось.

«Похоже, что мы вновь наблюдаем проявление неприкрытого варварства по отношению к святыням нашей общей исторической памяти, которая кое-кого ничему так и не научила», — отмечается в сообщении.

С 1959 года памятник является символом героической борьбы русских, белорусских и латвийских партизан с гитлеровскими поработителями в годы Великой Отечественной войны. Партизаны Советского Союза своими руками основали Курган Дружбы, у подножия которого и собирались все годы, пока были живы.