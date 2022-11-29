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Общество

Михаил Ведерников гарантировал меры поддержки мобилизованных вне зависимости от прописки

Мобилизованные десантники из других регионов, которые служат в Псковской дивизии, могут воспользоваться региональными мерами поддержки наравне с мобилизоваными псковичами, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном построении псковских военнослужащих перед отправкой в зону СВО.

«Мы на постоянной связи с губернаторами Санкт-Петербурга, Новгородской области и коллегами из других регионов. Вы все для нас свои. Вместе будем решать любые возникающие вопросы вне зависимости от прописки. Знайте, что ваши семьи, жёны, дети, родители будут окружены вниманием и заботой. Можете на нас положиться», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что более 400 мобилизованных десантников отправились в зону СВО после двухмесячной подготовки в Пскове.

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