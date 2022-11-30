Автора проекта «Сад памяти героям-подпольщикам» выдвинули на премию «Народное признание»

00:57, 30 ноября 2022, ПАИ

Автора проекта «Сад памяти героям-подпольщикам», которые реализуется в Порховском районе, Алексея Жуковского выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Претендует он на награду в номинации «Инициатива».

Алексей Жуковский заведует отделом организации экскурсий в Порховском музее. Свой проект «Сад памяти героям-подпольщикам» он представил в июле 2022 года в Иркутске, где проходили финальные испытания участников направления «Будущее туризма» конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои идеи в рамках грантового конкурса Росмолодёжи защищали 92 участника из 47 регионов страны. Алексей Жуковский вошёл в число 11 победителей конкурса и выиграл грант 290 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

«Молодой инициативный сотрудник пробует себя в разных других проектах, развивает туризм в Порховском районе», — подчеркнул автор заявки.