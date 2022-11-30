Автора проекта «Сад памяти героям-подпольщикам» выдвинули на премию «Народное признание»
Автора проекта «Сад памяти героям-подпольщикам», которые реализуется в Порховском районе, Алексея Жуковского выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Претендует он на награду в номинации «Инициатива».
Алексей Жуковский заведует отделом организации экскурсий в Порховском музее. Свой проект «Сад памяти героям-подпольщикам» он представил в июле 2022 года в Иркутске, где проходили финальные испытания участников направления «Будущее туризма» конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои идеи в рамках грантового конкурса Росмолодёжи защищали 92 участника из 47 регионов страны. Алексей Жуковский вошёл в число 11 победителей конкурса и выиграл грант 290 тысяч рублей на реализацию своего проекта.
«Молодой инициативный сотрудник пробует себя в разных других проектах, развивает туризм в Порховском районе», — подчеркнул автор заявки.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Автора проекта «Сад памяти героям-подпольщикам» выдвинули на премию «Народное признание»