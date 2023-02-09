Определён состав жюри премии «Народное признание — 2022»

17:30, 09 февраля 2023, ПАИ

Определён состав жюри общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022», который будет работать под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Среди членов экспертной комиссии шесть региональных экспертов и шесть федеральных.

От Псковской области в состав жюри вошли председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, ректор ПсковГУ Наталья Ильина, председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева, глава Псковского района Наталья Фёдорова, директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов, главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков.

В число федеральных экспертов вошли депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская, член правления Гильдии продюсеров России, генеральный продюсер международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин, четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов, гендиректор по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт-Холдинг» Александр Корытный, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда.

Голос каждого эксперта принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации. Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. Имена обладателей «Народного признания — 2022» станут известны на церемонии награждения, которая назначена на 16 февраля. Победителей назовут в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля. «Народное признание — 2022» стало рекордным по числу заявок — их поступило более 200. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.

Единственная в регионе общественная награда будет вручена уже в 13-й раз.