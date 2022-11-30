Алесю Михачёву выдвинули на премию «Народное признание» в номинации «Призвание»

15:49, 30 ноября 2022, ПАИ

Руководителя Псковского областного ресурсного центра добровольчества Алесю Михачёву выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание».

В заявке отмечается, что под руководством Алеси Михачёвой Ресурсный центр добровольчества уже реализовал порядка тысячи добрых дел. Сейчас волонтеры активно занимаются сбором гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса - одежды, средств личной гигиены, детского питания и других важных бытовых вещей.

Ресурсный центр развития добровольчества - это площадка, которая объединяет всех волонтеров Пскова и области. В его базе насчитывается около двух тысяч добровольцев, из которых порядка 200 человек активно участвует в организации сбора гуманитарной помощи.