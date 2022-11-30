Алесю Михачёву выдвинули на премию «Народное признание» в номинации «Призвание»
Руководителя Псковского областного ресурсного центра добровольчества Алесю Михачёву выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание».
В заявке отмечается, что под руководством Алеси Михачёвой Ресурсный центр добровольчества уже реализовал порядка тысячи добрых дел. Сейчас волонтеры активно занимаются сбором гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса - одежды, средств личной гигиены, детского питания и других важных бытовых вещей.
Ресурсный центр развития добровольчества - это площадка, которая объединяет всех волонтеров Пскова и области. В его базе насчитывается около двух тысяч добровольцев, из которых порядка 200 человек активно участвует в организации сбора гуманитарной помощи.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.