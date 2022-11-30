Полицейские номинированы на «Народное признание» за спасение великолучанки
На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» выдвинута бригада патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки в составе заместителя командира взвода капитана полиции Артёма Баранова, полицейского-кинолога сержанта полиции Александра Михайлова, инспектора старшего лейтенанта полиции Евгения Бабахина и полицейского-водителя старшего сержанта полиции Александра Мартынова. Они стали кандидатами на награду в номинации «Защита» за спасение женщины.
В августе 2022 года в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки поступило сообщение о том, что на улице Ставского произошел семейный конфликт. Там соседи заметили, как из окон одной из квартир неизвестная выкидывает предметы мебели и домашнюю утварь. При этом женщина громко кричала.
Зайдя в квартиру, полицейские обнаружили, что женщина с помощью подручных средств заперлась на балконе и стоит на подоконнике открытого окна. Сотрудники ППС вступили в переговоры с 52-летней хозяйкой квартиры и призывали её не совершать необдуманный поступок. Улучив момент, полицейские вскрыли балконную дверь и вошли в помещение. Артём Баранов подхватил женщину и снял её с подоконника, после чего полицейские смогли её успокоить и уговорить больше не совершать подобных действий. Великолучанку передали сотрудникам скорой помощи.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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