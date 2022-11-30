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Общество

Полицейские номинированы на «Народное признание» за спасение великолучанки

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» выдвинута бригада патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки в составе заместителя командира взвода капитана полиции Артёма Баранова, полицейского-кинолога сержанта полиции Александра Михайлова, инспектора старшего лейтенанта полиции Евгения Бабахина и полицейского-водителя старшего сержанта полиции Александра Мартынова. Они стали кандидатами на награду в номинации «Защита» за спасение женщины.

Фото предоставлено автором заявки

В августе 2022 года в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки поступило сообщение о том, что на улице Ставского произошел семейный конфликт. Там соседи заметили, как из окон одной из квартир неизвестная выкидывает предметы мебели и домашнюю утварь. При этом женщина громко кричала.

Фото предоставлено автором заявки

Зайдя в квартиру, полицейские обнаружили, что женщина с помощью подручных средств заперлась на балконе и стоит на подоконнике открытого окна. Сотрудники ППС вступили в переговоры с 52-летней хозяйкой квартиры и призывали её не совершать необдуманный поступок. Улучив момент, полицейские вскрыли балконную дверь и вошли в помещение. Артём Баранов подхватил женщину и снял её с подоконника, после чего полицейские смогли её успокоить и уговорить больше не совершать подобных действий. Великолучанку передали сотрудникам скорой помощи.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.

 
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