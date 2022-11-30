Полицейские номинированы на «Народное признание» за спасение великолучанки

20:50, 30 ноября 2022, ПАИ

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» выдвинута бригада патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки в составе заместителя командира взвода капитана полиции Артёма Баранова, полицейского-кинолога сержанта полиции Александра Михайлова, инспектора старшего лейтенанта полиции Евгения Бабахина и полицейского-водителя старшего сержанта полиции Александра Мартынова. Они стали кандидатами на награду в номинации «Защита» за спасение женщины.

В августе 2022 года в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки поступило сообщение о том, что на улице Ставского произошел семейный конфликт. Там соседи заметили, как из окон одной из квартир неизвестная выкидывает предметы мебели и домашнюю утварь. При этом женщина громко кричала.

Зайдя в квартиру, полицейские обнаружили, что женщина с помощью подручных средств заперлась на балконе и стоит на подоконнике открытого окна. Сотрудники ППС вступили в переговоры с 52-летней хозяйкой квартиры и призывали её не совершать необдуманный поступок. Улучив момент, полицейские вскрыли балконную дверь и вошли в помещение. Артём Баранов подхватил женщину и снял её с подоконника, после чего полицейские смогли её успокоить и уговорить больше не совершать подобных действий. Великолучанку передали сотрудникам скорой помощи.