Режиссёр из Новосокольников вошла в число соискателей «Народного признания»

00:59, 01 декабря 2022, ПАИ

Режиссёр массовых представлений из Новосокольников Татьяна Герасимова вошла в число соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Она выдвинута в номинации «Талант».

Татьяна Герасимова начинала свой путь в профессию методистом по художественной самодеятельности Дома культуры Новосокольнического района. Через несколько лет молодой специалист была назначена директором Дома культуры. Под её началом шло развитие самодеятельного творчества, укрепление материально-технической базы, повышение престижа Дома культуры на уровне района и области.

После произошедшей в сфере культуры реорганизации в 1999 году Татьяна Герасимова стала режиссёром массовых представлений в Доме культуры культурно-досугового комплекса Новосокольнического района. «Эта должность позволила ей в полной мере реализовать свои творческие способности, проявить незаурядные таланты и режиссёра, и сценариста, претворить в жизнь самые смелые идеи, внедрить инновации в проведение традиционных праздников, освоить новые формы культурно-досуговой деятельности», — отмечается в заявке.

Татьяна Герасимова поставила более 100 представлений: это городские торжества, шоу-программы, массовые народные гулянья, профессиональные праздники, тематические программы.

Незабываемым событием 2022 года для новосокольничан стал концерт-спектакль «А мы живём, забыть не в силах», посвящённый 78-й годовщине освобождения города Новосокольники и района от немецко-фашистских захватчиков.

Татьяна Герасимова за вклад в развитие культуры района отмечен грамотами, благодарностями различного уровня. Также она удостоена юбилейной медали Святой княгини Ольги.