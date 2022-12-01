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Культура

Режиссёр из Новосокольников вошла в число соискателей «Народного признания»

Режиссёр массовых представлений из Новосокольников Татьяна Герасимова вошла в число соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Она выдвинута в номинации «Талант».

Татьяна Герасимова начинала свой путь в профессию методистом по художественной самодеятельности Дома культуры Новосокольнического района. Через несколько лет молодой специалист была назначена директором Дома культуры. Под её началом шло развитие самодеятельного творчества, укрепление материально-технической базы, повышение престижа Дома культуры на уровне района и области.

Фото предоставлено автором заявкиПосле произошедшей в сфере культуры реорганизации в 1999 году Татьяна Герасимова стала режиссёром массовых представлений в Доме культуры культурно-досугового комплекса Новосокольнического района. «Эта должность позволила ей в полной мере реализовать свои творческие способности, проявить незаурядные таланты и режиссёра, и сценариста, претворить в жизнь самые смелые идеи, внедрить инновации в проведение традиционных праздников, освоить новые формы культурно-досуговой деятельности», — отмечается в заявке.

Татьяна Герасимова поставила более 100 представлений: это городские торжества, шоу-программы, массовые народные гулянья, профессиональные праздники, тематические программы.

Незабываемым событием 2022 года для новосокольничан стал концерт-спектакль «А мы живём, забыть не в силах», посвящённый 78-й годовщине освобождения города Новосокольники и района от немецко-фашистских захватчиков.

Татьяна Герасимова за вклад в развитие культуры района отмечен грамотами, благодарностями различного уровня. Также она удостоена юбилейной медали Святой княгини Ольги.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.

 
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