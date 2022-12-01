Режиссёр из Новосокольников вошла в число соискателей «Народного признания»
Режиссёр массовых представлений из Новосокольников Татьяна Герасимова вошла в число соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Она выдвинута в номинации «Талант».
Татьяна Герасимова начинала свой путь в профессию методистом по художественной самодеятельности Дома культуры Новосокольнического района. Через несколько лет молодой специалист была назначена директором Дома культуры. Под её началом шло развитие самодеятельного творчества, укрепление материально-технической базы, повышение престижа Дома культуры на уровне района и области.
После произошедшей в сфере культуры реорганизации в 1999 году Татьяна Герасимова стала режиссёром массовых представлений в Доме культуры культурно-досугового комплекса Новосокольнического района. «Эта должность позволила ей в полной мере реализовать свои творческие способности, проявить незаурядные таланты и режиссёра, и сценариста, претворить в жизнь самые смелые идеи, внедрить инновации в проведение традиционных праздников, освоить новые формы культурно-досуговой деятельности», — отмечается в заявке.
Татьяна Герасимова поставила более 100 представлений: это городские торжества, шоу-программы, массовые народные гулянья, профессиональные праздники, тематические программы.
Незабываемым событием 2022 года для новосокольничан стал концерт-спектакль «А мы живём, забыть не в силах», посвящённый 78-й годовщине освобождения города Новосокольники и района от немецко-фашистских захватчиков.
Татьяна Герасимова за вклад в развитие культуры района отмечен грамотами, благодарностями различного уровня. Также она удостоена юбилейной медали Святой княгини Ольги.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.