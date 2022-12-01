«Искровские девчата» из Дновского района претендуют на «Народное признание»
Светлана Степанова и Елена Афоненкова из Дновского района, которые уже 17 лет выступают в составе дуэта «Искровские девчата», стали претендентами на получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Женщины выдвинуты на соискание награды в номинации «Призвание».
Светлана Степанова и Елена Афоненкова – сотрудники сельского клуба в деревне Искра Дновского района. Уже 17 лет они выступают в составе дуэта «Искровские девчата». За эти годы исполнительницы приобрели огромную популярность не только в Дновском районе, но и далеко за его пределами.
В репертуаре «Искровских девчат» – песни разных жанров – от народных до эстрадных. Причём большинство их выступлений – благотворительные: они гастролируют по деревням района, участвуя в деревенских праздниках, дают бесплатные концерты в психоневрологических интернатах района. За многие годы совместной творческой работы они так «спелись», что зрители, земляки уже не представляют их друг без друга.
Большую часть жизни Светлана и Елена прожили в Дновском районе и считают своим долгом беречь традиции родного края, передавать их другому поколению. Именно поэтому они стали хозяйками «Русской горницы», которая была открыта в 2018 году в деревне Искра в рамках проекта АНО «Малая Родина». За два года «Русская горница» приобрела популярность у многочисленных гостей Дновского края.
В атмосфере воссозданного быта крестьянской избы Елена и Светлана проводят тематические встречи, на которых знакомят гостей с блюдами традиционной дновской кухни, приготовленными ими самими же в настоящей русской печи; поют для них народные песни, проводят мастер-классы по изготовлению традиционных народных кукол; погружают в тонкости народных обрядов. В «Русской горнице» в Искре побывало немало гостей из Белоруссии, Украины, Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода и других регионов России.
Кроме того, Елена и Светлана активно участвуют в благоустройстве своей деревни. Они выступают инициаторами субботников и всевозможных акций – по благоустройству, патриотических, культурных и направленных на приобщение к здоровому образу жизни.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.