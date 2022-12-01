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Общество

«Искровские девчата» из Дновского района претендуют на «Народное признание»

Светлана Степанова и Елена Афоненкова из Дновского района, которые уже 17 лет выступают в составе дуэта «Искровские девчата», стали претендентами на получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Женщины выдвинуты на соискание награды в номинации «Призвание».

Фото предоставлено автором заявки

Светлана Степанова и Елена Афоненкова – сотрудники сельского клуба в деревне Искра Дновского района. Уже 17 лет они выступают в составе дуэта «Искровские девчата». За эти годы исполнительницы приобрели огромную популярность не только в Дновском районе, но и далеко за его пределами.

В репертуаре «Искровских девчат» – песни разных жанров – от народных до эстрадных. Причём большинство их выступлений – благотворительные: они гастролируют по деревням района, участвуя в деревенских праздниках, дают бесплатные концерты в психоневрологических интернатах района. За многие годы совместной творческой работы они так «спелись», что зрители, земляки уже не представляют их друг без друга.

Фото предоставлено автором заявки

Большую часть жизни Светлана и Елена прожили в Дновском районе и считают своим долгом беречь традиции родного края, передавать их другому поколению. Именно поэтому они стали хозяйками «Русской горницы», которая была открыта в 2018 году в деревне Искра в рамках проекта АНО «Малая Родина». За два года «Русская горница» приобрела популярность у многочисленных гостей Дновского края.

В атмосфере воссозданного быта крестьянской избы Елена и Светлана проводят тематические встречи, на которых знакомят гостей с блюдами традиционной дновской кухни, приготовленными ими самими же в настоящей русской печи; поют для них народные песни, проводят мастер-классы по изготовлению традиционных народных кукол; погружают в тонкости народных обрядов. В «Русской горнице» в Искре побывало немало гостей из Белоруссии, Украины, Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода и других регионов России.

Кроме того, Елена и Светлана активно участвуют в благоустройстве своей деревни. Они выступают инициаторами субботников и всевозможных акций – по благоустройству, патриотических, культурных и направленных на приобщение к здоровому образу жизни.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.

 
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