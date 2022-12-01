«Искровские девчата» из Дновского района претендуют на «Народное признание»

11:21, 01 декабря 2022, ПАИ

Светлана Степанова и Елена Афоненкова из Дновского района, которые уже 17 лет выступают в составе дуэта «Искровские девчата», стали претендентами на получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Женщины выдвинуты на соискание награды в номинации «Призвание».

Светлана Степанова и Елена Афоненкова – сотрудники сельского клуба в деревне Искра Дновского района. Уже 17 лет они выступают в составе дуэта «Искровские девчата». За эти годы исполнительницы приобрели огромную популярность не только в Дновском районе, но и далеко за его пределами.

В репертуаре «Искровских девчат» – песни разных жанров – от народных до эстрадных. Причём большинство их выступлений – благотворительные: они гастролируют по деревням района, участвуя в деревенских праздниках, дают бесплатные концерты в психоневрологических интернатах района. За многие годы совместной творческой работы они так «спелись», что зрители, земляки уже не представляют их друг без друга.

Большую часть жизни Светлана и Елена прожили в Дновском районе и считают своим долгом беречь традиции родного края, передавать их другому поколению. Именно поэтому они стали хозяйками «Русской горницы», которая была открыта в 2018 году в деревне Искра в рамках проекта АНО «Малая Родина». За два года «Русская горница» приобрела популярность у многочисленных гостей Дновского края.

В атмосфере воссозданного быта крестьянской избы Елена и Светлана проводят тематические встречи, на которых знакомят гостей с блюдами традиционной дновской кухни, приготовленными ими самими же в настоящей русской печи; поют для них народные песни, проводят мастер-классы по изготовлению традиционных народных кукол; погружают в тонкости народных обрядов. В «Русской горнице» в Искре побывало немало гостей из Белоруссии, Украины, Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода и других регионов России.

Кроме того, Елена и Светлана активно участвуют в благоустройстве своей деревни. Они выступают инициаторами субботников и всевозможных акций – по благоустройству, патриотических, культурных и направленных на приобщение к здоровому образу жизни.