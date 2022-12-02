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Культура

Ансамбль «Отрада» из Локни может завоевать «Народное признание»

Ансамбль «Отрада» из посёлка Локня может получить общественную премию Псковской области «Народное признание- 2022» в номинации «Талант». Как отмечается в заявке, в этом году ансамблю Культурно-досугового центра исполнилось 10 лет, пять из которых он носит почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

Фото предоставлено автором заявки

Ансамбль возник в результате слияния двух коллективов: мужского «Нет проблем» и женского «Вдохновение». Сегодня в составе вокального коллектива выступают пять исполнителей: Алексей Блинов, Денис Блинов, Юрий Завьялов, Инесса Иванова и руководитель «Отрады» Светлана Ананьева.

Первым большим конкурсом для вокального ансамбля стал 3-й Международный фестиваль славянских культур «Светоч-2013», который проходил в городе Пярну (Эстония). С того времени коллектив стал постоянным участником этого фестиваля, а в 2019 году завоевал главный приз в номинации «Вокальное народное творчество. Ансамбли».

Фото предоставлено автором заявки

Коллектив постоянно участвует в различных конкурсах и фестивалях, становится их дипломантом и лауреатом. В 2021 году коллектив стал обладателем Гран-при областного конкурса исполнителей русской народной песни «Песня русская».

В феврале 2022 года ансамбль выступил в программе «Поле чудес» на Первом канале. Коллектив исполнил русскую народную песню «Ой, со вечора».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.

 
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