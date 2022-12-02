Ансамбль «Отрада» из Локни может завоевать «Народное признание»

13:17, 02 декабря 2022, ПАИ

Ансамбль «Отрада» из посёлка Локня может получить общественную премию Псковской области «Народное признание- 2022» в номинации «Талант». Как отмечается в заявке, в этом году ансамблю Культурно-досугового центра исполнилось 10 лет, пять из которых он носит почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

Ансамбль возник в результате слияния двух коллективов: мужского «Нет проблем» и женского «Вдохновение». Сегодня в составе вокального коллектива выступают пять исполнителей: Алексей Блинов, Денис Блинов, Юрий Завьялов, Инесса Иванова и руководитель «Отрады» Светлана Ананьева.

Первым большим конкурсом для вокального ансамбля стал 3-й Международный фестиваль славянских культур «Светоч-2013», который проходил в городе Пярну (Эстония). С того времени коллектив стал постоянным участником этого фестиваля, а в 2019 году завоевал главный приз в номинации «Вокальное народное творчество. Ансамбли».

Коллектив постоянно участвует в различных конкурсах и фестивалях, становится их дипломантом и лауреатом. В 2021 году коллектив стал обладателем Гран-при областного конкурса исполнителей русской народной песни «Песня русская».

В феврале 2022 года ансамбль выступил в программе «Поле чудес» на Первом канале. Коллектив исполнил русскую народную песню «Ой, со вечора».