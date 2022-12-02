Ансамбль «Отрада» из Локни может завоевать «Народное признание»
Ансамбль «Отрада» из посёлка Локня может получить общественную премию Псковской области «Народное признание- 2022» в номинации «Талант». Как отмечается в заявке, в этом году ансамблю Культурно-досугового центра исполнилось 10 лет, пять из которых он носит почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».
Ансамбль возник в результате слияния двух коллективов: мужского «Нет проблем» и женского «Вдохновение». Сегодня в составе вокального коллектива выступают пять исполнителей: Алексей Блинов, Денис Блинов, Юрий Завьялов, Инесса Иванова и руководитель «Отрады» Светлана Ананьева.
Первым большим конкурсом для вокального ансамбля стал 3-й Международный фестиваль славянских культур «Светоч-2013», который проходил в городе Пярну (Эстония). С того времени коллектив стал постоянным участником этого фестиваля, а в 2019 году завоевал главный приз в номинации «Вокальное народное творчество. Ансамбли».
Коллектив постоянно участвует в различных конкурсах и фестивалях, становится их дипломантом и лауреатом. В 2021 году коллектив стал обладателем Гран-при областного конкурса исполнителей русской народной песни «Песня русская».
В феврале 2022 года ансамбль выступил в программе «Поле чудес» на Первом канале. Коллектив исполнил русскую народную песню «Ой, со вечора».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.