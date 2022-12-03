Новый выпуск мультфильма серии «Наши краше!» представил псковский губернатор
Новый выпуск мультфильма из серии «Наши краше!» представил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«В этот раз – история об псковском князе, талантливом полководце Тимофее-Довмонте. Рассказчиком выступает мой друг, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда. Предлагаю вам окунуться в древнюю историю Пскова и вспомнить о великих заслугах князя.», — отметил Михаил Ведерников.
Напомним, что первый мультфильм серии «Наши краше!» вышел в свет 28 ноября.
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