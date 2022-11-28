Первый мультфильм серии «Наши краше!» вышел в свет
Первый выпуск серии мультипликационных фильмов «Наши краше!» вышел в свет. Он посвящён фольклорной исполнительнице из Усвятского района Ольге Сергеевой, 100-летие которой отмечалось в 2022 году. Её творчество является признанным объектом нематериального культурного наследия России, сообщает сайт правительства Псковской области.
Отметим, что всего создано 10 мультфильмов о людях, которые родились, жили, творили в Псковской области, чьи судьбы неразрывно связаны с Псковщиной. Это позволит знакомить гостей и туристов с историей региона.
Все ролики не похожи друг на друга: над анимацией работали разные студии и художники-мультипликаторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова.
В числе участников производственного процесса Екатерина и Даниил Ширяевы, дети псковского архитектора Юрия Ширяева. Даниил сочинил увлекательные сценарии, Екатерина нарисовала мультфильмы про Петра Великого и Модеста Мусоргского. Псковский художник-мультипликатор Иван Трахов создал одну из самых зрелищных покадровых анимаций о княгине Ольге.
Проект реализован при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
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