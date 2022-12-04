День города Великие Луки номинирован на «Народное признание – 2022»

23:57, 04 декабря 2022, ПАИ

В номинации «Событие» общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» новым соискателем награды стало празднование Дня города Великие Луки. Масштабные торжества состоялись 27 августа.

Уникальность прошедшего события в том, что праздник был совмещён с региональным мероприятием — 350-летием со дня рождения Петра Первого. Имя российского императора неслучайно для города, так как великолукская крепость была построена по его указу. Поэтому все мероприятия в День города так или иначе были связаны с именем великого преобразователя.

Для проведения мероприятия была задействована практически вся историческая часть — это площадь Вознесения, акватория и набережная реки Ловати, земляная крепость, Петровский парк, летняя эстрада, площадь Ленина, площадь Матросова.

Впервые в День города в акватории реки Ловати прошёл фестиваль на воде. Он включал в себя водный парад с участием реплик старинных плавательных средств, лодок, катамаранов, сапбордов, байдарок. Роль Петра Первого и его свиты исполнили артисты Великолукского драматического театра.

Кроме того, состоялся фестиваль оригинальных плавательных средств. Участниками конкурса стали 10 команд, которые изготовили суда из подручных материалов.

Параллельно с «Потешной флотилией» и другими водными шоу в великолукской крепости был развёрнут масштабный реконструкторский лагерь Петра Первого, где прошли мастер-классы по строевому шагу, стрельбе из лука, письму перьевыми ручками и многие другие.

В Петровском парке работал город мастеров, куда приехали умельцы не только из Псковской области, но и из Смоленска, Твери, Новгорода, Витебска, Полоцка.

Финальной точкой празднования Дня города стало мультимедийное шоу на реке с элементами фейерверка, за которым наблюдали порядка 20 тысяч человек. Шоу сопровождалось интерактивной презентацией главных городских достопримечательностей. На картинах было изображено создание великолукской крепости по указу Петра I.

Хедлайнером Дня города стала музыкальная группа Uma2rman.