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Общество

День города Великие Луки номинирован на «Народное признание – 2022»

В номинации «Событие» общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» новым соискателем награды стало празднование Дня города Великие Луки. Масштабные торжества состоялись 27 августа.

Уникальность прошедшего события в том, что праздник был совмещён с региональным мероприятием — 350-летием со дня рождения Петра Первого. Имя российского императора неслучайно для города, так как великолукская крепость была построена по его указу. Поэтому все мероприятия в День города так или иначе были связаны с именем великого преобразователя.

Фото предоставлено автором заявки

Для проведения мероприятия была задействована практически вся историческая часть — это площадь Вознесения, акватория и набережная реки Ловати, земляная крепость, Петровский парк, летняя эстрада, площадь Ленина, площадь Матросова.

Впервые в День города в акватории реки Ловати прошёл фестиваль на воде. Он включал в себя водный парад с участием реплик старинных плавательных средств, лодок, катамаранов, сапбордов, байдарок. Роль Петра Первого и его свиты исполнили артисты Великолукского драматического театра.

Кроме того, состоялся фестиваль оригинальных плавательных средств. Участниками конкурса стали 10 команд, которые изготовили суда из подручных материалов.

Фото предоставлено автором заявкиПараллельно с «Потешной флотилией» и другими водными шоу в великолукской крепости был развёрнут масштабный реконструкторский лагерь Петра Первого, где прошли мастер-классы по строевому шагу, стрельбе из лука, письму перьевыми ручками и многие другие.

В Петровском парке работал город мастеров, куда приехали умельцы не только из Псковской области, но и из Смоленска, Твери, Новгорода, Витебска, Полоцка.

Фото предоставлено автором заявкиФинальной точкой празднования Дня города стало мультимедийное шоу на реке с элементами фейерверка, за которым наблюдали порядка 20 тысяч человек. Шоу сопровождалось интерактивной презентацией главных городских достопримечательностей. На картинах было изображено создание великолукской крепости по указу Петра I.

Хедлайнером Дня города стала музыкальная группа Uma2rman.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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