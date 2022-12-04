Себежские «Сударушки» прошли в очередной тур на Первом канале

21:14, 04 декабря 2022, ПАИ

Идрицкий коллектив «Сударушки» в очередной раз покорил жюри своим пением и прошёл в новый тур телешоу «Поём на кухне всей страной». Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Призыв».

«Под их «Калинку» даже члены жюри танцевали. Николай, солист, сказал, что придётся менять номер телефона: очень много звонков. Стал популярен», — передаёт корреспондент газеты.

Коллектив исполнял русскую песню «Калинка» на стихи и музыку И. П. Ларионова.