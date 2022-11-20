Себежская «Сударушка» прошла в новый тур шоу на Первом канале

21:44, 20 ноября 2022, ПАИ

Новый выпуск шоу «Поём на кухне» вышел в эфир Первого телеканала сегодня. В очередном этапе участвовали девять команд исполнителей, среди них был ансамбль «Сударушка» из Себежского района Псковской области.

Выпуск «Поём на кухне» в этот раз был посвящён песням из отечественных кинофильмов. «Сударушка» первой начала выступления, исполнив песню «Хвастать, милая, не стану...» из музыкальной комедии «Свадьба с приданым» (Мосфильм, 1953 год).

В состав жюри шоу «Поём на кухне», которое оценивало участников на сегодняшнем этапе, вошли Светлана Крючкова, Андрей Леонов, Каролина Андоленко, Наталья Варлей и Жан Милимеров.

По итогам выступлений всех девяти команд жюри отобрало тех, кто проходит в новый этап. В их числе оказалась и себежская «Сударушка».