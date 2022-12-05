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Общество

Педагог-психолог из Опочки стала кандидатом на получение премии «Народное признание»

Педагог-психолог Опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова Нина Буровцева стала претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Призвание».

Фото предоставлено автором заявки

В заявке отмечается, что в профессию, связанную с психологической помощью детям, Нина Буровцева пришла не сразу. После получения диплома Опочецкого педагогического колледжа по специальности «дошкольное образование» она окончила Псковский государственный педагогический университет. Несколько лет назад получила диплом магистра по психологии. Все три диплома у педагога – с отличием.

Работать в Опочецкую гимназию имени А. Д. Петрова Нину Буровцеву пригласили в 2002 году. Помимо обработки полученных данных, педагог участвует в проведении классных часов, организует работу с детьми, которые стоят на внутришкольном учете и не успевают по одному или нескольким предметам. Очень часто к ней обращаются родители, когда замечают у своего ребенка признаки поведения, отклоняющегося от нормы.

Фото предоставлено автором заявки

Нина Буровцева стала победителем областного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России», имеет Почетную грамоту комитета по образованию Псковской области, за успехи в научной деятельности получила Почетную грамоту ПсковГУ и была удостоена чести занесения на Доску почета ПсковГУ.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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