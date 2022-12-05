Педагог-психолог из Опочки стала кандидатом на получение премии «Народное признание»

10:31, 05 декабря 2022, ПАИ

Педагог-психолог Опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова Нина Буровцева стала претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Призвание».

В заявке отмечается, что в профессию, связанную с психологической помощью детям, Нина Буровцева пришла не сразу. После получения диплома Опочецкого педагогического колледжа по специальности «дошкольное образование» она окончила Псковский государственный педагогический университет. Несколько лет назад получила диплом магистра по психологии. Все три диплома у педагога – с отличием.

Работать в Опочецкую гимназию имени А. Д. Петрова Нину Буровцеву пригласили в 2002 году. Помимо обработки полученных данных, педагог участвует в проведении классных часов, организует работу с детьми, которые стоят на внутришкольном учете и не успевают по одному или нескольким предметам. Очень часто к ней обращаются родители, когда замечают у своего ребенка признаки поведения, отклоняющегося от нормы.

Нина Буровцева стала победителем областного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России», имеет Почетную грамоту комитета по образованию Псковской области, за успехи в научной деятельности получила Почетную грамоту ПсковГУ и была удостоена чести занесения на Доску почета ПсковГУ.