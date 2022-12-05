Фестиваль НКО выдвинут на «Народное признание — 2022» в номинации «Событие»

15:55, 05 декабря 2022, ПАИ

В номинации «События» за получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» поборется фестиваль НКО. Мероприятие состоялось в Пскове 27 августа и было направлено на повышение информированности населения о некоммерческом секторе.

В рамках фестиваля все желающие смогли близко познакомиться с деятельностью некоммерческих организаций Псковской области. Для зрителей состоялась концертная программа с участием творческих коллективов, был организован интерактивный квест «Карта добра» с возможностью выиграть призы.

Кроме того, в рамках фестиваля прошла дискуссионная площадка «Что собой представляют городские сообщества и какое место в них занимают НКО?». Представители НКО рассказали о направлениях своей деятельности и услугах, посетители смогли пообщаться с ними и предложить свою помощь.