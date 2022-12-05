Фестиваль НКО выдвинут на «Народное признание — 2022» в номинации «Событие»
В номинации «События» за получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» поборется фестиваль НКО. Мероприятие состоялось в Пскове 27 августа и было направлено на повышение информированности населения о некоммерческом секторе.
В рамках фестиваля все желающие смогли близко познакомиться с деятельностью некоммерческих организаций Псковской области. Для зрителей состоялась концертная программа с участием творческих коллективов, был организован интерактивный квест «Карта добра» с возможностью выиграть призы.
Кроме того, в рамках фестиваля прошла дискуссионная площадка «Что собой представляют городские сообщества и какое место в них занимают НКО?». Представители НКО рассказали о направлениях своей деятельности и услугах, посетители смогли пообщаться с ними и предложить свою помощь.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.