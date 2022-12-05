Фотограф-любитель из Бежаницкого района номинирован на «Народное признание»
Фотограф-любитель из Бежаницкого района Александр Рябинин пополнил список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022». Он выдвинут на соискание награды в номинации «Талант».
Александр Рябинин родился и вырос в деревне Гривы Бежаницкого района. С самого детства читал много книг о природе, любил побродить за деревней, наблюдая за повадками и поведением животных.
После школы отслужил в армии. Вернувшись, пошёл работать егерем – проводил в лесах и болотах много времени, изучая повадки животных. Сейчас он живёт в деревне Уда, которую окружает не тронутая человеком природа.
«Александр Рябинин – человек удивительный, называющий себя одержимым фотографом. Его увлечение давным-давно стало смыслом жизни. Он не профессионал! Но прекрасные снимки с уникальными моментами из жизни животных в их естественной среде обитания неоднократно были представлены на фотовыставках Полистовского заповедника и в различных топовых журналах о дикой природе, таких как National Geographic», - отмечается в заявке.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.