Фотограф-любитель из Бежаницкого района номинирован на «Народное признание»

14:12, 05 декабря 2022, ПАИ

Фотограф-любитель из Бежаницкого района Александр Рябинин пополнил список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022». Он выдвинут на соискание награды в номинации «Талант».

Александр Рябинин родился и вырос в деревне Гривы Бежаницкого района. С самого детства читал много книг о природе, любил побродить за деревней, наблюдая за повадками и поведением животных.

После школы отслужил в армии. Вернувшись, пошёл работать егерем – проводил в лесах и болотах много времени, изучая повадки животных. Сейчас он живёт в деревне Уда, которую окружает не тронутая человеком природа.

«Александр Рябинин – человек удивительный, называющий себя одержимым фотографом. Его увлечение давным-давно стало смыслом жизни. Он не профессионал! Но прекрасные снимки с уникальными моментами из жизни животных в их естественной среде обитания неоднократно были представлены на фотовыставках Полистовского заповедника и в различных топовых журналах о дикой природе, таких как National Geographic», - отмечается в заявке.