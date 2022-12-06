Псковский гид пополнил список соискателей премии «Народное признание»

11:10, 06 декабря 2022, ПАИ

Псковский гид, член Русского Географического общества, один из учредителей Псковской областной федерации сапсёрфинга и руководитель экскурсионного отдела туроператора Global Travel О’Александр Сергеев вошёл в список соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022». Он претендует на награду в номинации «Призвание».

В заявке отмечается, что О’Александр Сергеев уже 16 лет знакомит всех желающих с разными странами и городами, их историей, культурой, традициями, ему удалось выстроить систему комфортных путешествий, за что он стал обладателем нескольких профессиональных премий.

С началом пандемии в 2020 году, когда туристическая отрасль оказалась в сложном положении, О’Александр Сергеев стал показывать Псков в популярном интернет-движении «Карантин-Трэвл», где через прямые эфиры в социальных сетях рассказывал о Пскове и показывал его достопримечательности. Например, эфир о фресках Мирожского монастыря посмотрели несколько тысяч человек в разных уголках мира. Это побудило О’Александра Сергеева стать профессиональным экскурсоводом и получить образование и лицензию гида.

По итогам 2020 года он стал лауреатом премии за видеоэкскурсию «Псковская слава Александра Невского».