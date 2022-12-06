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Культура

Псковский гид пополнил список соискателей премии «Народное признание»

Псковский гид, член Русского Географического общества, один из учредителей Псковской областной федерации сапсёрфинга и руководитель экскурсионного отдела туроператора Global Travel О’Александр Сергеев вошёл в список соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022». Он претендует на награду в номинации «Призвание».

Фото предоставлено автором заявки В заявке отмечается, что О’Александр Сергеев уже 16 лет знакомит всех желающих с разными странами и городами, их историей, культурой, традициями, ему удалось выстроить систему комфортных путешествий, за что он стал обладателем нескольких профессиональных премий.

С началом пандемии в 2020 году, когда туристическая отрасль оказалась в сложном положении, О’Александр Сергеев стал показывать Псков в популярном интернет-движении «Карантин-Трэвл», где через прямые эфиры в социальных сетях рассказывал о Пскове и показывал его достопримечательности. Например, эфир о фресках Мирожского монастыря посмотрели несколько тысяч человек в разных уголках мира. Это побудило О’Александра Сергеева стать профессиональным экскурсоводом и получить образование и лицензию гида.

По итогам 2020 года он стал лауреатом премии за видеоэкскурсию «Псковская слава Александра Невского».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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