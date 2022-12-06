Псковский гид пополнил список соискателей премии «Народное признание»
Псковский гид, член Русского Географического общества, один из учредителей Псковской областной федерации сапсёрфинга и руководитель экскурсионного отдела туроператора Global Travel О’Александр Сергеев вошёл в список соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022». Он претендует на награду в номинации «Призвание».
В заявке отмечается, что О’Александр Сергеев уже 16 лет знакомит всех желающих с разными странами и городами, их историей, культурой, традициями, ему удалось выстроить систему комфортных путешествий, за что он стал обладателем нескольких профессиональных премий.
С началом пандемии в 2020 году, когда туристическая отрасль оказалась в сложном положении, О’Александр Сергеев стал показывать Псков в популярном интернет-движении «Карантин-Трэвл», где через прямые эфиры в социальных сетях рассказывал о Пскове и показывал его достопримечательности. Например, эфир о фресках Мирожского монастыря посмотрели несколько тысяч человек в разных уголках мира. Это побудило О’Александра Сергеева стать профессиональным экскурсоводом и получить образование и лицензию гида.
По итогам 2020 года он стал лауреатом премии за видеоэкскурсию «Псковская слава Александра Невского».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.