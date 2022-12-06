Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России возросла более чем на 23%

12:54, 06 декабря 2022, ПАИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю выросла на 23,3% в сравнении с предыдущей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%)», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что около половины россиян уже привились от гриппа. «Поэтому в условиях нарастающей активности вирусов продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день привито более 72,4 миллиона человек, что составляет 49,5% от численности населения страны», - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце ноября в Псковской области наблюдался рост заболеваемости ОРВИ.