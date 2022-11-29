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Общество

Более 60 больных ОРВИ госпитализировали в Псковской области

5 743 случая заражения ОРВИ выявили в Псковской области с 21 по 27 ноября, заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выросла на 27,8 %. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ по населению в целом выше недельного порогового уровня на 6,7 %. Превышение эпидпорога зарегистрировано среди всех возрастных групп: среди детей до 2 лет – на 23,5 %, 3-6 лет – на 21,5 %, 7-14 лет – на 91,5 %, среди взрослых – на 78,2 %.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 29,1 %. Зарегистрировано 3 129 случаев, что выше недельного порогового уровня на 62,8 %. Превышение эпидпорога зафиксировано у детей до 2 лет – на 37,5 %, 7-14 лет – на 121,0 %, а у взрослых – на 53,0 %.

В регионе госпитализировано 66 человек, больных ОРВИ, что на 46,7 % больше, чем за предыдущую неделю. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,1 %.

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