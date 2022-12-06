Главные достижения за время своей работы в регионе назвал Михаил Ведерников

14:05, 06 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области рассказал о самых важных достижениях за время своей работы в регионе.

«Нам удалось сделать так, чтобы Псковская область, все люди включились в работу по развитию региона. Наверное, это самое главное», — сказал Михаил Ведерников в эфире радиостанции 60 FM.

Также он заявил, что за последние годы получилось увеличить областной бюджет. «Этот год закончим с более чем 50 млрд рублей», — подчеркнул он.

Кроме того, губернатор обратил внимание на повышение в регионе транспортной доступности. В частности, появились дополнительные «Ласточки», ведётся работа по улучшению аэропорта, организации сообщения с Республикой Беларусь. Также в Псковской области делают упор на ремонт дорог.