Появятся дополнительные поезда на направлении Псков - Минск

23:01, 15 ноября 2022, ПАИ

Белорусская железная дорога с 11 декабря вводит в действие график движения поездов на 2022–2023 годы, сообщили в пресс-центре БЖД.

По маршруту Минск – Санкт-Петербург на лето 2023 года и в пиковые периоды назначен дополнительный состав. Столицу Беларуси и Псков в графике свяжут беспересадочные вагоны — они предусмотрены на период роста пассажиропотока.

С 11 декабря беспересадочные перевозки сообщением Беларусь – Россия будут организованы в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Анапу, Мурманск и Калининград. Добавят поезд до Анапы, который будет следовать через день, а в Санкт-Петербург летом назначат дополнительный состав. Кроме того, в новом графике движения запустят маршрут Псков – Минск – Псков, который также будет задействован в период увеличения пассажиропотока.

При перевозках в Беларуси основной упор будет сделан на транспортное сообщение Минска с областными центрами и городами Оршей, Полоцком, Пинском и Калинковичами. Из Минска до Могилёва поезда будут доезжать за 2 часа 43 минуты, до Гомеля — за 2 часа 50 минут, из Бреста и Витебска — за 3 часа, из Гродно — за 3 часа 52 минуты.

Запланировано, что дополнительные поезда пустят в выходные и праздничные дни и перед выходными как в пределах страны, так и в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом.

Напомним, что РЖД запустит порядка 200 дополнительных поездов в ноябрьские праздники.