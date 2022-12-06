Руководитель спорткомитета из Новосокольников поборется за «Народное признание»
Константин Лесиков, который уже более 25 лет возглавляет комитет по делам молодёжи и спорту в Новосокольническом районе, поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Он стал ещё одним претендентом на награду в номинации «Рекорд».
В заявке отмечается, что за годы работы руководителю комитета удалось создать в детских и взрослых командах атмосферу творчества, постоянного поиска эффективных форм спортивной деятельности. В Новосокольниках функционирует детско-юношеская спортивная школа, где открыты секции футбола, волейбола, баскетбола, спортивного ориентирования, тяжёлой атлетики, настольного тенниса, пулевой стрельбы и лыжных гонок.
Спортивные команды успешно представляют район на областных соревнованиях, а область — на всероссийских. В этом году учащиеся 8-го «А» класса средней школы Новосокольников под руководством Константина Лесикова заняли первое место в областном этапе Президентских состязаний и представляли Псковскую область в финале всероссийских, которые проходили в городе Туапсе Краснодарского края.
В командном первенстве по баскетболу 3 x 3 среди городских классов-команд девушки заняли первое место. Восьмиклассницы обошли соперниц из Тамбовской области, Чувашской Республики, Севастополя, Ставропольского края и других субъектов РФ, став лучшими в России. Также команды района в этом году были победителями на фестивале ГТО среди семейных команд, спартакиаде среди несовершеннолетних «Твой выбор», чемпионате области по пулевой стрельбе, зональных соревнованиях «Кожаный мяч – 2022».
Кроме того, Константин Лесиков занимается организацией городских, районных, межрайонных и областных спортивно-массовых мероприятий, акций гражданско-правовой и патриотической направленности. Например, в этом году при его активном участии был организован автопробег в поддержку спецоперации на Украине.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.