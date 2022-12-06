Руководитель спорткомитета из Новосокольников поборется за «Народное признание»

23:23, 06 декабря 2022, ПАИ

Константин Лесиков, который уже более 25 лет возглавляет комитет по делам молодёжи и спорту в Новосокольническом районе, поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Он стал ещё одним претендентом на награду в номинации «Рекорд».

В заявке отмечается, что за годы работы руководителю комитета удалось создать в детских и взрослых командах атмосферу творчества, постоянного поиска эффективных форм спортивной деятельности. В Новосокольниках функционирует детско-юношеская спортивная школа, где открыты секции футбола, волейбола, баскетбола, спортивного ориентирования, тяжёлой атлетики, настольного тенниса, пулевой стрельбы и лыжных гонок.

Спортивные команды успешно представляют район на областных соревнованиях, а область — на всероссийских. В этом году учащиеся 8-го «А» класса средней школы Новосокольников под руководством Константина Лесикова заняли первое место в областном этапе Президентских состязаний и представляли Псковскую область в финале всероссийских, которые проходили в городе Туапсе Краснодарского края.

В командном первенстве по баскетболу 3 x 3 среди городских классов-команд девушки заняли первое место. Восьмиклассницы обошли соперниц из Тамбовской области, Чувашской Республики, Севастополя, Ставропольского края и других субъектов РФ, став лучшими в России. Также команды района в этом году были победителями на фестивале ГТО среди семейных команд, спартакиаде среди несовершеннолетних «Твой выбор», чемпионате области по пулевой стрельбе, зональных соревнованиях «Кожаный мяч – 2022».

Кроме того, Константин Лесиков занимается организацией городских, районных, межрайонных и областных спортивно-массовых мероприятий, акций гражданско-правовой и патриотической направленности. Например, в этом году при его активном участии был организован автопробег в поддержку спецоперации на Украине.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.