Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Руководитель спорткомитета из Новосокольников поборется за «Народное признание»

Константин Лесиков, который уже более 25 лет возглавляет комитет по делам молодёжи и спорту в Новосокольническом районе, поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Он стал ещё одним претендентом на награду в номинации «Рекорд».

Фото предоставлено автором заявки

В заявке отмечается, что за годы работы руководителю комитета удалось создать в детских и взрослых командах атмосферу творчества, постоянного поиска эффективных форм спортивной деятельности. В Новосокольниках функционирует детско-юношеская спортивная школа, где открыты секции футбола, волейбола, баскетбола, спортивного ориентирования, тяжёлой атлетики, настольного тенниса, пулевой стрельбы и лыжных гонок.

Фото предоставлено автором заявки Спортивные команды успешно представляют район на областных соревнованиях, а область — на всероссийских. В этом году учащиеся 8-го «А» класса средней школы Новосокольников под руководством Константина Лесикова заняли первое место в областном этапе Президентских состязаний и представляли Псковскую область в финале всероссийских, которые проходили в городе Туапсе Краснодарского края.

В командном первенстве по баскетболу 3 x 3 среди городских классов-команд девушки заняли первое место. Восьмиклассницы обошли соперниц из Тамбовской области, Чувашской Республики, Севастополя, Ставропольского края и других субъектов РФ, став лучшими в России. Также команды района в этом году были победителями на фестивале ГТО среди семейных команд, спартакиаде среди несовершеннолетних «Твой выбор», чемпионате области по пулевой стрельбе, зональных соревнованиях «Кожаный мяч – 2022».

Кроме того, Константин Лесиков занимается организацией городских, районных, межрайонных и областных спортивно-массовых мероприятий, акций гражданско-правовой и патриотической направленности. Например, в этом году при его активном участии был организован автопробег в поддержку спецоперации на Украине.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
﻿﻿
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
﻿
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Генеральные партнеры
Партнеры
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 декабря 2022

Руководитель спорткомитета из Новосокольников поборется за «Народное признание»
06 декабря 2022

Отбор на региональное первенство по карате прошел в Пскове
06 декабря 2022

Сотрудник псковского УФСИН победил на всероссийском турнире по пауэрлифтингу
05 декабря 2022

Псковская сборная завоевала пять медалей в первенстве по рукопашному бою
04 декабря 2022

Печорские джитсеры успешно выступили в Вологде
03 декабря 2022

Псковские пауэрлифтеры выиграли кубки на всероссийском турнире

03 декабря 2022

Первенство по лыжным гонкам проведут в Великих Луках
02 декабря 2022

Назван средний возраст киберспортсменов в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...