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Общество

Открытие памятника «Знамя Победы» может быть признано главным событием года

В номинации «Событие» на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» выдвинута церемония открытия мемориала «Знамя Победы» в посёлке Идрица Себежского района. Это торжество состоялось 30 апреля.

Фото предоставлено автором заявки В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, жители района и области.

Чин освящения памятника «Знамя Победы» совершил невельский благочинный Пётр Нетреба.

Фото предоставлено автором заявки Владимир Мединский подчеркнул, что история штурмового флага, водружённого бойцами 150-й Идрицкой дивизии, «стала канонической и глубоко символичной». Он отметил тогда, что и история сооружения монумента тоже во многом символична. «Это было непросто: выбирали место, выбирали проект, сотни и сотни псковичей вносили свои личные средства. Дату открытия переносили, сначала планировали сделать это ещё в мае прошлого года, потом в силу разных обстоятельств перенесли на осень, теперь — на сейчас. А символично это, потому что именно сейчас это знамя стихийным образом поднимают в освобождённых городах и населённых пунктах в Донбассе наши воины», — заявил Владимир Мединский.

Фото предоставлено автором заявки В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг именно Идрицкой дивизии был водружён над Рейхстагом и стал Знаменем Победы — символом полного разгрома фашистской Германии. Для идричан это особый праздник: название маленького посёлка на Знамени Победы увековечило этот легендарный уголок России.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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