Открытие памятника «Знамя Победы» может быть признано главным событием года
В номинации «Событие» на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» выдвинута церемония открытия мемориала «Знамя Победы» в посёлке Идрица Себежского района. Это торжество состоялось 30 апреля.
В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, жители района и области.
Чин освящения памятника «Знамя Победы» совершил невельский благочинный Пётр Нетреба.
Владимир Мединский подчеркнул, что история штурмового флага, водружённого бойцами 150-й Идрицкой дивизии, «стала канонической и глубоко символичной». Он отметил тогда, что и история сооружения монумента тоже во многом символична. «Это было непросто: выбирали место, выбирали проект, сотни и сотни псковичей вносили свои личные средства. Дату открытия переносили, сначала планировали сделать это ещё в мае прошлого года, потом в силу разных обстоятельств перенесли на осень, теперь — на сейчас. А символично это, потому что именно сейчас это знамя стихийным образом поднимают в освобождённых городах и населённых пунктах в Донбассе наши воины», — заявил Владимир Мединский.
В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг именно Идрицкой дивизии был водружён над Рейхстагом и стал Знаменем Победы — символом полного разгрома фашистской Германии. Для идричан это особый праздник: название маленького посёлка на Знамени Победы увековечило этот легендарный уголок России.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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