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Что такое креативная индустрия, объяснил Игорь Намаконов

Что такое креативная индустрия, объяснил на круглом столе в медиацентре ПАИ генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов. Мероприятие прошло 7 декабря в рамках Недели креативной экономики.

Эксперт подчеркнул, что в данном определении ключевое слово — индустрия. «Мы видим это как сектор экономики, который нацелен на капитализацию и эксплуатацию нематериальных активов, которые должны возникать вследствие кросс-индустриального взаимодействия. Чистой воды отдельные направления, конечно, существовали до нас и будут существовать. В креативных индустриях принципиальный момент — это стык, кросс-индустриальное взаимодействие, которое рождает новый продукт», — заявил он.

Игорь Намаконов привёл в пример казахстанского и российского режиссёра Тимура Бекмамбетова, создающего новые вещи на стыке игр, кино, увлечений социальными сетями и т. п. 

Напомним, в эту среду, 7 декабря, стартовало главное событие в сфере креативных индустрий и креативного предпринимательства «Неделя креативной экономики – 2022». Форум будет проходить два дня — 7 и 8 декабря.

Проект создан при поддержке центра «Мой бизнес» и фонда «Другое дело».

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