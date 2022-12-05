Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Неделя креативной экономики пройдет в Пскове 7 - 8 декабря

Фото: "Центр мой бизнес"

В эту среду, 7 декабря, стартует главное событие в сфере креативных индустрий и креативного предпринимательства «Неделя креативной экономики 2022». В этом году псковичей ждет еще больше полезной информации, прикладной пользы и хорошего настроения.

Форум будет проходить два дня - 7 и 8 декабря.

7 декабря

11:00-13:00 ТЕЛЕФОРУМ «ДРУГОЕ ДЕЛО»

Круглый стол с участием федеральных и региональных экспертов по развитию креативной экономики. Онлайн-регистрация возможна на сайте.

18:00-22:00 WORKSHOW «ДРУГОЕ ДЕЛО»

Офлайн в креативном пространстве «Лофт», ул. Спортивная, д. 1Б. Регистрация.

8 декабря

11:00-18:00 Творческая лаборатория «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН»

Эксперты и креативные предприниматели поделятся своим опытом по реализации творческих проектов, расскажут о том, как участвовать в конкурсах и грантах, как, кому и зачем получить статус социального предпринимателя.

Офлайн в Центре туризма и творческих инициатив, г. Псков, ул. Георгиевская 4. Регистрация.

Проект создан при поддержке центра Центра «Мой бизнес» и фонда «Другое дело».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 декабря 2022

Неделя креативной экономики пройдет в Пскове 7 - 8 декабря
03 декабря 2022

ООО «Новосокольнический ХЛЕБ» стал кандидатом на премию «Народное признание»
03 декабря 2022

Семьи с невысоким уровнем дохода смогут получать единое пособие
03 декабря 2022

Руководитель ООО «Подлипье» номинирован на «Народное признание»
02 декабря 2022

Хозяин клубничных плантаций претендует на звание «Бизнесмен года»
02 декабря 2022

Рост доходной части бюджета за счет налогов отметил Михаил Ведерников
01 декабря 2022

Производитель майонеза «Псковушко» стал кандидатом на «Народное признание»
01 декабря 2022

Продукцию органик-центра смогут купить псковичи на «Вкусной пятнице» в РСХБ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...