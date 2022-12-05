Неделя креативной экономики пройдет в Пскове 7 - 8 декабря

15:42, 05 декабря 2022, ПАИ

В эту среду, 7 декабря, стартует главное событие в сфере креативных индустрий и креативного предпринимательства «Неделя креативной экономики 2022». В этом году псковичей ждет еще больше полезной информации, прикладной пользы и хорошего настроения.

Форум будет проходить два дня - 7 и 8 декабря.

7 декабря

11:00-13:00 ТЕЛЕФОРУМ «ДРУГОЕ ДЕЛО»

Круглый стол с участием федеральных и региональных экспертов по развитию креативной экономики. Онлайн-регистрация возможна на сайте.

18:00-22:00 WORKSHOW «ДРУГОЕ ДЕЛО»

Офлайн в креативном пространстве «Лофт», ул. Спортивная, д. 1Б. Регистрация.

8 декабря

11:00-18:00 Творческая лаборатория «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН»

Эксперты и креативные предприниматели поделятся своим опытом по реализации творческих проектов, расскажут о том, как участвовать в конкурсах и грантах, как, кому и зачем получить статус социального предпринимателя.

Офлайн в Центре туризма и творческих инициатив, г. Псков, ул. Георгиевская 4. Регистрация.

Проект создан при поддержке центра Центра «Мой бизнес» и фонда «Другое дело».