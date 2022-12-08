Директор Себежского музея претендует на «Народное признание»
Директор Себежского краеведческого музея Фёдор Черников стал претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Он выдвинут на награду в номинации «Призвание».
В заявке отмечается, что под руководством Фёдора Черникова в Себежском краеведческом музее продолжается пополнение экспозиции, посвященной событиям Великой Отечественной войны на Себежской земле, он активно работает над проектом «Солдаты Победы».
В 2022 году вышел в свет исторический очерк - второе издание его книги «На правом фланге Смоленского сражения». Это историческая энциклопедия событий в Себежском районе в предвоенные годы и во время обороны Себежского укрепрайона в июле 1941 года.
За многолетний добросовестный труд на благо Себежского района Фёдор Черников был удостоен звания «Почётный гражданин Себежского края». Церемония награждения состоялась в рамках празднования Дня освобождения Себежского края в 2022 году.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.