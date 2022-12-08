Директор Себежского музея претендует на «Народное признание»

10:23, 08 декабря 2022, ПАИ

Директор Себежского краеведческого музея Фёдор Черников стал претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Он выдвинут на награду в номинации «Призвание».

В заявке отмечается, что под руководством Фёдора Черникова в Себежском краеведческом музее продолжается пополнение экспозиции, посвященной событиям Великой Отечественной войны на Себежской земле, он активно работает над проектом «Солдаты Победы».

В 2022 году вышел в свет исторический очерк - второе издание его книги «На правом фланге Смоленского сражения». Это историческая энциклопедия событий в Себежском районе в предвоенные годы и во время обороны Себежского укрепрайона в июле 1941 года.

За многолетний добросовестный труд на благо Себежского района Фёдор Черников был удостоен звания «Почётный гражданин Себежского края». Церемония награждения состоялась в рамках празднования Дня освобождения Себежского края в 2022 году.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.